Edinilen bilgilere göre Platni, daha önce "Occo" adıyla faaliyet gösteren işletmenin devir hakkına ilişkin yatırım fırsatı sunulduğu gerekçesiyle B.M.D. isimli kişiye toplam 3 milyon 500 bin lira gönderdiğini öne sürdü. Ancak daha sonra işletmenin devrinin mümkün olmadığını ve işletme hakkının ihale yoluyla başka bir kişiye verildiğini öğrendiğini belirten Platni, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.

5 ayrı işlemle 3,5 milyon lira gönderildiği iddiası

Şikâyet dilekçesinde, B.M.D.'nin "Occo Beach" isimli işletmenin işletme hakkını kazandığını, yatırım yapılması halinde kazanç elde edileceğini söylediği ileri sürüldü. Bu beyanlara güvenerek 17 Şubat'ta 600 bin lira, 18 Şubat'ta ise dört ayrı havaleyle 2 milyon 900 bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 500 bin liranın şüphelinin banka hesabına gönderildiği iddia edildi.

"Paramı geri istediğimde tehdit edildim" iddiası

Platni, vaat edilen yatırımın gerçekleşmemesi üzerine parasının iadesini talep ettiğini, bu süreçte ise B.M.D. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Suç duyurusunda, şüphelinin kendisine "Ben mafyayım, adliyede tanıdıklarım var, sizi cezaevine gönderirim" şeklinde ifadeler kullandığı iddiasına yer verildi.

İddiaya konu WhatsApp yazışmalarının da delil olarak dosyaya sunulduğu öğrenildi.

Savcılıktan soruşturma talebi

Şikâyet dilekçesinde, B.M.D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli tehdit" ve "şantaj" suçlarından işlem yapılması talep edildi. Ayrıca şüphelinin benzer yöntemlerle başka kişileri de mağdur etmiş olabileceğine ilişkin emareler bulunduğu öne sürülerek banka hesap hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi.

Olayla ilgili soruşturmanın Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Şüpheli hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmazken, iddialar adli süreç kapsamında değerlendiriliyor.