Olay, gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Ali T. (33), Feyyaz A. (34) ve Şefika Y. (30) parkta bir araya gelerek alkol almaya başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Birbirlerine Alkol Şişeleriyle Saldırdılar

Öfkenin kontrolden çıktığı kavgada taraflar, ellerindeki cam alkol şişelerini birbirlerine fırlatarak ve vurarak saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Ali T., Feyyaz A. ve Şefika Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Parkta yaşanan kavga çevrede bulunan vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis Soruşturma Başlattı

Polis ekipleri parkta güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Kavganın çıkış nedenini belirlemek için tarafların ifadelerine başvurulacağı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, kavganın kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.