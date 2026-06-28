Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 31 Mayıs'ta meydana gelen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği yolcu otobüsü yangınından ağır yaralı olarak kurtulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Erenay Ünal, tedavisinin tamamlanmasının ardından İzmir Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

ALKÜ Uluslararası Ticaret Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Ünal, bayram tatilinin ardından Antalya'ya dönmek üzere bindiği yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından alev alması sonucu ağır yaralanmıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralanmıştı.

Alevlerin arasından kurtuldu

Otobüsün ön bölümünde, 3 numaralı koltukta seyahat ettiğini anlatan Erenay Ünal, kaza anında büyük panik yaşandığını söyledi. Şoförün kapıları açmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadığını belirten Ünal, yolcuların çıkış için camlara yöneldiğini ifade etti.

Cam kırma çekicini bulamadığını söyleyen genç öğrenci, yoğun duman nedeniyle nefes almakta zorlandığını belirterek, kırılan bir camdan kendisini dışarı atarak hayatta kaldığını anlattı.

Vücudunda ağır yanıklar oluştu

Kazada vücudunun yaklaşık yüzde 30'unda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Ünal'ın, yangın sırasında soluduğu sıcak duman nedeniyle nefes borusu ve akciğerlerinde de hasar meydana geldi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen genç öğrenci, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastaneye getirildikten beş gün sonra gözlerini açan Ünal, yaklaşık 22 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Taburcu olurken doğum günü kutlandı

İzmir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi ekibi, taburcu işlemleri sırasında Erenay Ünal için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Prof. Dr. Akgün Oral ve sağlık çalışanlarının hazırladığı pastayı kesen Ünal, 18. yaş gününü hastanede kutladı.

Yaşadığı süreci anlatan Ünal, "Böyle büyük bir kazadan sonra bu kadar kısa sürede iyileşmem doktorlarım ve sağlık çalışanları sayesinde oldu. Gözümü açtığımda beş gün geçmişti. Nefes alabilmek, yemek yiyebilmek bile yeniden çok değerli geldi. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum." dedi.

"O gün yeniden doğdu"

Anne Sema Ünal ise oğlunun İzmir'e bilinci kapalı olarak getirildiğini belirterek, tedavi sürecinde kendileriyle yakından ilgilenen sağlık ekibine teşekkür etti.

Oğlunun entübeden çıkarıldığı günü unutamadığını ifade eden anne Ünal, "Beşinci günün sonunda bize güzel haberi verdiler. Erenay o gün adeta yeniden doğdu. Çok zor günler geçirdik ama bugün taburcu olmasının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Yaşadığı faciadan fiziksel olarak büyük ölçüde iyileşen Erenay Ünal ise kazanın psikolojik etkilerini hâlâ atlatamadığını söyledi.