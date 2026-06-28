Bir dönem Birleşik Krallık pazarının en güçlü destinasyonu olan Muğla, son yıllarda bu üstünlüğünü Antalya'ya bırakmaya başladı. 2026'nın ilk dört ayına ilişkin veriler, İngiliz turistlerin konaklama tercihinde Antalya'nın açık ara öne geçtiğini gösterdi.

Türkiye turizminde İngiliz pazarının ağırlık merkezi değişiyor. 2026 yılının ilk dört ayına ait turizm verileri, uzun yıllar İngiliz turistlerin gözde destinasyonu olarak öne çıkan Muğla'nın yerini giderek Antalya'ya bıraktığını ortaya koydu.

Yılın ilk dört ayında Türkiye'yi ziyaret eden 631 bin İngiliz turist, otellerde 843 bin konaklama gerçekleştirirken toplam 2,66 milyon geceleme yaptı. İngiliz ziyaretçilerin Türkiye genelindeki ortalama konaklama süresi ise 3,16 gece olarak kaydedildi.

İngiliz gecelemelerinin çoğu Antalya'da

Geceleme dağılımı incelendiğinde Antalya'nın İngiliz pazarındaki ağırlığı dikkat çekti. Toplam gecelemelerin şehir bazındaki dağılımı şöyle gerçekleşti:

Antalya: %57

%57 Muğla: %22

%22 İstanbul: %13

İngiliz turistlerin Türkiye'deki gecelemelerinin yaklaşık yüzde 98'i ise Antalya, Muğla, İstanbul, Aydın ve İzmir'de toplandı.

Kalış süresinde de Antalya önde

Veriler, İngiliz turistlerin Antalya'da daha uzun süre tatil yaptığını da ortaya koydu. Ortalama konaklama süreleri şu şekilde sıralandı:

Antalya: 3,55 gece

3,55 gece Muğla: 3,10 gece

3,10 gece Aydın: 3,10 gece

Bu tablo, Antalya'nın yalnızca daha fazla ziyaretçi çekmekle kalmadığını, turistleri daha uzun süre ağırladığını da gösteriyor.

Alanya öne çıkıyor

Sektör verilerine göre değişim yalnızca iller arasında yaşanmıyor. Uzun yıllar İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezlerinden biri olan Marmaris, bu pazardaki eski gücünü kaybederken, Alanya İngiliz turistlerin tercih ettiği önemli destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Turizmdatabank'ın değerlendirmelerine göre İngiliz pazarındaki bu değişim, ilçeler arasındaki rekabetin de yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Turizm sektöründe yeni tartışma

İngiliz turistlerin tercihlerindeki bu değişim, sektör temsilcileri arasında da değerlendirme konusu oldu. Uzmanlar, ortaya çıkan tablonun Türkiye'nin İngiliz pazarındaki genel büyümesinden mi kaynaklandığını, yoksa destinasyonlar arasında yaşanan yoğun rekabet sonucu turist akışının Antalya'ya mı kaydığını tartışıyor.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak sezon verileri, İngiliz pazarındaki bu değişimin kalıcı olup olmadığını daha net ortaya koyacak.