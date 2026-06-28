Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Doruk (30), önceki gece iki arkadaşıyla birlikte aparta geldi. Geceyi aynı apartta geçiren arkadaşları, sabah saatlerinde uyandıklarında Doruk'a ulaşamayınca odasına girdi.

Hareketsiz Halde Bulundu

Odaya giren arkadaşları, Murat Doruk'u yatağında hareketsiz şekilde görünce durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haber üzerine apartta büyük üzüntü yaşandı.

Şüpheli Ölüm Olarak Değerlendirildi

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ile Cumhuriyet savcısı, apart odasında detaylı inceleme yaptı. İlk değerlendirmelerin ardından Doruk'un ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Murat Doruk'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otopsi Sonucu Bekleniyor

Yetkililer, Murat Doruk'un ölüm nedeninin yapılacak adli tıp incelemesi ve otopsi raporunun ardından kesinlik kazanacağını belirtti. Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatırken, apartta bulunan kişilerin ifadelerine de başvurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.