Kaza, saat 02.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 JL 842 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil önce kaldırım üzerindeki çöp konteynerine, ardından büyük bir hızla aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yerinden sökülürken, çöp konteyneri de kullanılamaz hale geldi. Kazanın şiddeti nedeniyle çevreye parçalar savruldu, cadde adeta savaş alanına döndü.

Kaza Kamerada

Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak büyük bir gürültüyle çöp konteyneri ve aydınlatma direğine çarpması, çevredeki vatandaşların hızla yardıma koşması ve sürücünün araçtan yürüyerek indiği anlar yer aldı.

Aracını Bırakıp Kaçtı

Kazanın ardından otomobilini olay yerinde bırakan sürücünün bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemi alınarak inceleme yapıldı.

Vatandaşlar Tehlikeyi Önledi

Kaza sonrası araçtan yola akan motor yağı, diğer sürücüler için ciddi tehlike oluşturdu. Gece saatlerinde belediye ekiplerine ulaşılamaması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar, olası yeni kazaların önüne geçebilmek amacıyla kendi imkanlarıyla yola toz dökerek zemini güvenli hale getirmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, olay yerinden ayrılan sürücünün tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.