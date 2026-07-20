Avusturya merkezli plastik ambalaj üreticisi ALPLA'nın Türkiye'deki tesislerinde yürütülen toplu iş sözleşmesi süreci uzlaşmayla tamamlandı. Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında varılan anlaşma sonucunda işçi maaşlarına yüzde 27 oranında zam yapıldı. Kararın açıklanmasının ardından fabrikalarda mesai bitimi kutlamalara sahne oldu.

Sendika kaynaklarının aktardığına göre, sosyal hakların da eklenmesiyle fabrikadaki en düşük giydirilmiş işçi maaşı 153 bin lira seviyesine ulaştı. Yan haklar ve ek ödemeler dışarıda bırakıldığında ise tesislerdeki ortalama net işçi maaşı 94 bin lira olarak belirlendi.

GİYDİRİLMİŞ ÜCRET NE ANLAMA GELİYOR?

Çalışanların kazanç tablosuna yansıyan 153 bin liralık giydirilmiş ücret, sadece çıplak maaşı ifade etmiyor. Bu rakamın içinde işçilere sağlanan ikramiye, yol, yemek, yakacak yardımı ve diğer sosyal hakların aylık ortalaması da yer alıyor. Net maaş ile giydirilmiş maaş arasındaki fark, toplu iş sözleşmesiyle güvence altına alınan geniş kapsamlı sosyal yardımlardan kaynaklanıyor.

İŞÇİLER DAVUL ZURNAYLA KUTLADI

İmzalanan yeni dönem sözleşmesi, şirketin Türkiye'deki ana üretim merkezi Kocaeli'nin yanı sıra Gebze, Adana ve Ankara'daki tesislerini doğrudan kapsıyor. Petrol-İş Sendikası'nın ilgili şubeleri tarafından yürütülen sürecin olumlu sonuçlanması üzerine üretim bantlarındaki işçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekti. İşveren ve sendika temsilcilerinin katılımıyla sağlanan mutabakat, önümüzdeki çalışma dönemi için de güvence sağlamış oldu.