Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı ilk yarı istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 8,5 milyar TL değerindeki tüketici uyuşmazlığı çözüme kavuşturuldu. Açıklanan resmi verilere göre, Antalya 15 bin 893 başvuru ile hak arama süreçlerinde Türkiye genelinde en fazla başvuru yapan 5. il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 481 binden fazla başvurunun gerçekleştirildiği bu dönemde, listenin ilk sırasında 126 bin 319 başvuruyla İstanbul yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 50 bin 353 başvuruyla Ankara, 32 bin 507 başvuruyla İzmir, 17 bin 399 başvuruyla Bursa ve Antalya izledi. Listenin son sırasında ise sadece 305 başvuru ile Ardahan bulundu.

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER ŞİKAYET EDİLDİ?

Bakanlık verilerine göre, yapılan tüm başvuruların yaklaşık yüzde 35'ini ayıplı mallar, yüzde 29'unu ise ayıplı hizmet iddiaları oluşturdu. Tüketicilerin en fazla mağduriyet yaşadığı alanların başında yüzde 18'lik oranla ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri geldi. Bu kategoriyi yüzde 15,13 ile dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği takip etti.

Diğer şikayet konuları arasında iletişim abonelikleri yüzde 6,26, e-ticaret ve mesafeli sözleşmeler yüzde 5,38, kredi kartları yüzde 5,37 ve sağlık hizmetleri yüzde 3,92 oranında gerçekleşti. Sektörel baza bakıldığında perakende ticaret sektörü 249 binden fazla şikayet ve yüzde 51,75'lik payla ilk sırayı alırken, finansal hizmetler yüzde 10,27, abonelik hizmetleri ise yüzde 9 oranında kaldı.

TÜKETİCİLER BAŞVURUYU NASIL YAPIYOR?

Alanya ve Antalya genelindeki tüketicilerin hak arama süreçlerinde e-Devlet altyapısının (TÜBİS) kullanım oranının yüksekliği dikkat çekiyor. Bakanlığın aktardığına göre, uyuşmazlıkların çözümü için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 76,7'si elektronik ortamda gerçekleştirildi. Vatandaşlar adliyelere gitmeden, internet üzerinden hızlıca işlem yapmayı tercih ediyor.

Tüketici Hakem Heyetleri, kuruldukları günden bu yana ülke genelinde yaklaşık 19,5 milyon uyuşmazlığı mahkemelere taşınmadan karara bağladı. Yargı dışı çözüm mercii olarak işlev gören bu heyetler, hem tüketicilerin zaman kaybetmesini engelliyor hem de adalet sisteminin iş yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.