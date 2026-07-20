Türkiye'deki turizm yatırımlarının kalbi konumundaki Antalya, lüks konaklama kapasitesinde açık ara liderliğini sürdürüyor. Lotus Finans tarafından yayımlanan güncel değerlendirme raporuna göre, Türkiye genelindeki toplam otel yatak kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ı Antalya sınırları içerisinde bulunuyor. Kent, ülkedeki 5 yıldızlı otellerde yer alan yatak kapasitesinin ise yüzde 58'ini tek başına karşılıyor. Bu istatistikler, kentin üst segment konaklama pazarındaki rakipsiz konumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

HER ŞEY DAHİL MODELİ YETERLİ Mİ?

Geniş sahil şeridi, yüksek standartlı tesisleri ve yılların birikimi olan her şey dahil konseptiyle Antalya, küresel turizmde resort tatil denildiğinde ilk akla gelen bölgelerden biri olmayı sürdürüyor. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan kentin bu gücünü koruması için değişen tatil alışkanlıklarına uyum sağlaması gerekiyor. Yeni nesil turistlerin sadece deniz, kum ve güneş odaklı bir tatil yerine, gittikleri bölgenin kültürünü ve doğasını deneyimlemek istedikleri vurgulanıyor.

TURİZMDE YENİ BEKLENTİLER NELER?

Uzmanlar, mevcut konaklama altyapısı kalitesinin korunarak turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini bildiriyor. Kırsal turizm, kültür rotaları, doğa yürüyüşleri, gastronomi ve spor organizasyonlarının daha fazla ön plana çıkarılmasının, kentin uluslararası rekabet gücünü artıracağı değerlendiriliyor. Bu sayede ziyaretçi profilinin genişleyeceği ve turizm gelirlerinde artış yaşanacağı öngörülüyor.

ALANYA'DAKİ YANSIMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Antalya'nın toplam yatak kapasitesinde en büyük paya sahip ilçelerinden Alanya'da da bu sektörel dönüşüm yakından takip ediliyor. İlçe genelinde son dönemde spor turizmine yapılan yatırımlar, kültürel rotaların tanıtımı ve gastronomi etkinlikleri, alternatif turizm arayışının yerel düzeydeki muhtemel yansımaları olarak öne çıkıyor. Sektörün çok yönlü bir destinasyona dönüşmesinin, bölgede dört mevsim turizm hedefine ulaşılmasını kolaylaştırması bekleniyor.