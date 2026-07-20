Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET tarafından işletilen Mobil Halk Et tırı, ekonomik ve güvenilir et ürünlerini merkeze uzak ilçelerdeki vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Belirlenen haftalık programa göre mobil satış mağazası, bu hafta Antalya'nın batı ve yüksek kesimlerindeki beş farklı ilçede konumlanacak.

GÜNCEL SATIŞ TAKVİMİ VE KONUMLAR

Belediye yetkililerinin aktardığına göre, vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan tırın rotası gün gün belirlendi. Satışlar haftanın beş günü, sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Pazartesi günü Kemer ilçesinde Pazartesi Pazarı karşısında hizmet veren mobil mağaza, salı günü Elmalı Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla buluşuyor. Çarşamba günü Korkuteli merkezindeki Çayırlı Cami önünde park edecek olan tır, cuma günü Kumluca Büyük Yeni Pazar Yeri'nde, cumartesi günü ise Finike Yeni Mahalle Pazar Yeri'nde satış yapacak.

HALK ET UYGULAMASI KİMLERE HİTAP EDİYOR?

Artan gıda fiyatları karşısında alternatif arayan tüketiciler için hayata geçirilen bu uygulama, özellikle sabit Halk Et mağazası bulunmayan ilçelerdeki talebi karşılıyor. Veteriner hekim denetiminden geçen ürünlerin piyasa koşullarına kıyasla daha uygun fiyatlarla sunulması, yerel halkın mobil tırın haftalık güzergahını yakından takip etmesini sağlıyor.