Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2026 verilerine göre, tarımsal üretim maliyetlerindeki yükseliş ivmesi devam ediyor. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,65 oranında artış gösterirken, aylık bazda yüzde 0,44 yükseldi. Endeks değeri ise 1.008,08 düzeyine ulaştı.

TÜİK'in aktardığı verilere göre, endekste on iki aylık ortalamalara bakıldığında yüzde 34,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 18,01 oranında bir artış tablosu ortaya çıktı. Tarımsal faaliyette kullanılan mal ve hizmetler endeksi yıllık bazda yüzde 39,29 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksindeki yıllık yükseliş yüzde 21,52 olarak hesaplandı.

GÜBRE VE ENERJİ MALİYETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Alt gruplar incelendiğinde, çiftçinin en temel giderlerinden olan gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 63,56 ile yıllık değişimin en yüksek olduğu kalem olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yaklaşık yüzde 48'lik artışla enerji ve yağlayıcılar izledi. Öte yandan, Mayıs ayında aylık bazda en belirgin düşüş yüzde 4,39 ile yine enerji ve yağlayıcılar grubunda yaşandı. Makine bakım masrafları, bina bakım masrafları, tarımsal ilaçlar, hayvan yemi ve tohum gibi harcamalar ise artış seyrini sürdürdü.

MALİYET ARTIŞLARI ÜRETİCİYİ NASIL ETKİLİYOR?

Özellikle gübre ve toprak geliştirici ürünlerdeki yüzde 63,56'lık sert yükseliş, tarımsal üretim süreçlerinde doğrudan verimlilik baskısı oluşturuyor. Temel girdi maliyetlerindeki bu tablo, üretici kâr marjlarını daraltırken, nihai tüketiciye ulaşan tarım ürünleri ve gıda fiyatlarında maliyet kaynaklı fiyat artışlarının temelini oluşturuyor.