İzmir'in Çeşme ilçesi, uluslararası lüks turizm markası Anantara'nın Türkiye'deki ilk tesisine ev sahipliği yapacak. Arıkan Proje Geliştirme A.Ş. tarafından yürütülen Castello Fontana projesi kapsamında inşa edilecek Anantara Retreat Çeşme için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Ekim 2026'da temelinin atılması planlanan tesisin, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Toplam 260 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Castello Fontana deneyimsel turizm merkezinin 180 bin metrekarelik bölümü Anantara'ya ayrıldı. Proje kapsamında 60 ile 70 metrekare arasında değişen geniş süit odalar ve özel havuzlu villalar yer alacak. Tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde aynı anda bin 500 misafiri ağırlayabileceği aktarıldı.

YILLIK 1 MİLYAR LİRALIK EKONOMİK KATKI

Projenin detaylarını paylaşan Arıkan Proje Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Orfea Tito Arıkan'ın açıklamasına göre, beş yıllık bir hazırlık sürecinin ürünü olan yatırımın toplam değeri 2 milyar lirayı buluyor. Arıkan, tesisin bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı yollardan her yıl 1 milyar liranın üzerinde katkı sağlayacağını bildirdi. Uluslararası kalite standartlarının Çeşme'ye taşınmasının önemine değinen Arıkan, bu girişimin farklı küresel turizm markalarının da rotasını Türkiye'ye çevirmesine zemin hazırlayacağını vurguladı.

KÜRESEL MARKALARIN TÜRKİYE İLGİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Dünya çapında 600'ü aşkın tesisi bulunan Minor Hotels gibi dev zincirlerin Türkiye pazarına lüks segmentten giriş yapması, ülkenin üst düzey turizm potansiyeline duyulan uluslararası güveni yansıtıyor. Sağlık, gastronomi ve kültür turizmini tek çatı altında toplayan bu tür kompleks yatırımlar, destinasyonların sadece yaz aylarında değil, yılın daha geniş bir bölümünde nitelikli turist çekmesine olanak tanıyor.

Minor Hotels Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Amir Golbarg da Çeşme'nin doğal ve kültürel mirasının Anantara Retreat konseptiyle birebir örtüştüğünü belirterek, Türkiye'deki uzun vadeli büyüme stratejilerini bu projeyle pekiştireceklerini duyurdu. Arıkan Yapı CEO'su Habib Arıkan ise yatırımın İzmir ve Çeşme turizmine kalıcı değer katacağının altını çizdi.