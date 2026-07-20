Türkiye genelinde alacak tahsilatı yapan bazı hukuk bürolarının son dönemde başvurduğu yeni yöntem hukuki tartışmalara neden oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, borçlu kişilerin yakınlarına ve akrabalarına, aralarında somut bir alacak ilişkisi bulunduğuna dair delil olmaksızın haciz ihbarnameleri gönderiliyor. Bu durum, borçla hiçbir yasal bağı bulunmayan üçüncü kişiler üzerinde ciddi bir psikolojik baskı yaratıyor.

KİMLERE GÖNDERİLİYOR?

İddialara göre söz konusu haciz bildirimleri, sadece borçlunun anne, baba, kardeş veya çocukları ile sınırlı kalmıyor. Hukuk büroları; kuzen, hala, dayı, teyze, dünür ve hatta borçlunun kiracılarına kadar geniş bir çevreye bu ihbarnameleri iletiyor. Uzmanlar, bu kişilerin yalnızca ihtimal üzerinden 'olası alacaklı' varsayımıyla değerlendirilmesinin hukuki dayanağının zayıf olduğunu belirtiyor.

İİK 89. MADDE NASIL İŞLİYOR?

Türk İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 89. maddesi, borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczedilebilmesine olanak tanıyor. Ancak hukukçular, bu işlemin yasal olarak uygulanabilmesi için borçlunun söz konusu üçüncü kişiden gerçekten bir alacağı olduğuna dair somut emareler bulunması gerektiğini vurguluyor. Tartışmalara konu olan mevcut uygulamada ise herhangi bir belge olmadan binlerce kişiye ihbarname iletildiği öne sürülüyor.

İHBARNAME ALANLAR NE YAPMALI?

Hukuk uzmanlarına göre borç, kural olarak yalnızca borçluyu bağlıyor ve akrabaların yasal olarak bu borçtan sorumlu tutulması mümkün bulunmuyor. Kamuoyunda bilinen genel hukuk kuralları çerçevesinde, kendisine İİK 89 kapsamında haciz ihbarnamesi ulaşan ve borçluya herhangi bir borcu bulunmayan kişilerin, mağduriyet yaşamamak adına yasal süre olan 7 gün içinde ilgili icra dairesine itiraz etmesi büyük önem taşıyor. Hukukçular, 'icra kapıda' şeklindeki söylemlerle oluşturulan psikolojik baskıya karşı vatandaşların yasal itiraz haklarını kullanmalarının temel bir güvence olduğunun altını çiziyor.