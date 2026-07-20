Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, ayıplı hizmet alan vatandaşların Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak maddi zararlarının yanı sıra manevi tazminat da alabileceğini duyurdu.

Mevcut yasalara göre, satın alınan bir hizmetin kusurlu çıkması durumunda tüketicilerin çeşitli seçimlik hakları bulunuyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 15. maddesi kapsamında vatandaşlar; bedel indirimi, ücretsiz onarım veya sözleşmeden dönme gibi yollara başvurabiliyor. Gündüz'ün aktardığına göre, bu haklar kullanılırken Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde tazminat talebinde bulunmak da yasal güvence altında yer alıyor.

HAKEM HEYETLERİ YETKİLİ KILINDI

Yargıtay içtihatları ve güncel mevzuat üzerinden değerlendirmelerde bulunan Gündüz, kanunda tazminat türü açısından bir ayrım yapılmadığının altını çizdi. Bu doğrultuda, belirlenen parasal sınırlar içinde kalmak şartıyla, Tüketici Hakem Heyetleri manevi tazminat taleplerini karara bağlama yetkisine sahip bulunuyor. Vatandaşların mağduriyet durumunda haklarını aramaktan vazgeçmemesi gerektiği ifade ediliyor.

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ NASIL YAPILIR?

Tüketicilerin bu haktan yararlanabilmesi için yaşadıkları mağduriyeti ve psikolojik yıpranmayı somutlaştırmaları önem taşıyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya kaymakamlıklarda bulunan hakem heyetlerine delillerle birlikte yapılabiliyor. Hukuki sürecin ücretsiz olması, vatandaşların hak aramalarını kolaylaştıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Antalya genelindeki tüketici dernekleri tarafından yakından takip edilen bu hukuki gelişme, Alanya'daki tüketiciler için de emsal niteliği taşıyor. Özellikle hizmet sektörünün yoğun olduğu bölgelerde, ayıplı hizmet kaynaklı şikayetlerin çözümünde manevi tazminat hakkının caydırıcı bir rol oynaması muhtemel görünüyor.