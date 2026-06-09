İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Pendik ilçesinde yer alan "Aksupark Evleri" projesinde büyük bir mağduriyet ortaya çıkarıldı. Şirket sahibi Ali Asker Aksu'nun, inşaat aşamasındaki daireleri "topraktan satış" yöntemiyle birden fazla kişiye sattığı belirlendi. Hazırlanan dosyada, sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan TAPU TAKBİS sorgulamaları, sözleşme ile satışı yapılan bağımsız bölümlerin inşaat bitmeden üçüncü şahıslara devredildiğini tescilledi. Müşterilerden peşinat, banka havalesi ve senet yoluyla tahsilat yapılmasına rağmen, aynı dairelerin mükerrer satışa konu edildiği anlaşıldı.

MAĞDURLAR NE KADAR ÖDEME YAPTI?

İddianamede yer alan detaylara göre, projeden ev sahibi olmak isteyen 13 kişi toplamda yaklaşık 30 milyon lira zarara uğratıldı. Dosyada adı geçen mağdurlardan M.E.K.'nin, 3 milyon 500 bin liraya anlaştığı daire için 1 milyon 400 bin lira nakit ödeme yaptığı saptandı. Bir diğer mağdur E.Ç.'nin ise dairesi için 5 milyon lira ödediği, ancak bağımsız bölümün bir başkasına devredildiği kayıtlara geçti.

ŞÜPHELİ KENDİNİ NASIL SAVUNDU?

Soruşturma aşamasında ifadesi alınan şüpheli Ali Asker Aksu, şirketteki tek yetkilinin kendisi olduğunu kabul etti. Ancak satış işlemlerinin bilgisi dışında çalışanları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürdü. Savcılık incelemesi sonucunda şirket çalışanları hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verilirken, Aksu davada tek sanık olarak yargılanacak.

TOPRAKTAN SATIŞLARDA RİSK NASIL AZALTILIR?

Hukukçular ve gayrimenkul uzmanları, inşaat projelerinden topraktan ev alırken vatandaşların resmi kanalları kullanması gerektiği konusunda uyarıyor. Noter onaylı satış vaadi sözleşmelerinin yapılması ve bu sözleşmelerin tapu siciline şerh edilmesi, mükerrer satış riskini ortadan kaldıran en temel hukuki güvence olarak öne çıkıyor.