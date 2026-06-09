İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir adım atıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün aktardığına göre, on yıldır faili meçhul kalan cinayet dosyası 2026 yılında tekrar kapsamlı bir incelemeye alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçmişe dönük tüm kayıtları ve delilleri yeniden değerlendirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Fulya Mahallesi'nde işlenen cinayeti doğrudan gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K. isimli şahısların kimlikleri belirlendi.

OPERASYON SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla B.G., F.K. ve S.K'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet yetkilileri, kasten öldürme suçu kapsamında yakalanan şüphelilerin ifade ve yasal işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR NASIL ÇÖZÜLÜYOR?

Emniyet teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren özel birimler, zaman aşımı süresi dolmamış eski cinayet dosyalarını gelişen teknoloji, yeni iletişim analizleri ve çapraz sorgu yöntemleriyle periyodik olarak tekrar ele alıyor. On yıl aradan sonra raftan indirilen bu dosyanın da söz konusu geriye dönük tarama stratejisi sayesinde aydınlatılma aşamasına geldiği ifade ediliyor.