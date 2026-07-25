Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşiş yapılmış gıdalar listesini 22 Temmuz 2026 tarihinde yeniden güncellediğini duyurdu. Laboratuvar analizleri sonucunda yayımlanan resmi listede, Antalya'nın merkez ilçeleri olan Kepez, Muratpaşa ve Döşemealtı'nda faaliyet gösteren dört işletmenin mevzuata aykırı üretim yaptığı belgelendi.

Bakanlık açıklamasına göre, Kepez ilçesinde bulunan Anamas Gıda-Abdullah Yılmaz işletmesine ait "Anamas Piknik" markalı 10 gramlık paket tereyağlarının içerisine bitkisel yağ karıştırıldığı tespit edildi. Muratpaşa ilçesinde hizmet veren Çam Etli Pide Salonu'nun kullandığı dana etli pide harcında ise laboratuvar incelemeleri sonucunda kanatlı eti ve taşlık gibi sakatat türlerine rastlandı.

Yine Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Cesim Özalp Özel Sağlık Eğitim Dekorasyon İnşaat Turizm Gıda İletişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki Sefa Et firmasının sattığı dana kıymada da kanatlı eti ve taşlık saptandı. Döşemealtı ilçesinde üretim yapan Akar Bal-Gökdağ Karayaka firmasına ait "Pelit" markalı 20 gramlık süzme çiçek balının ise taklit ve tağşiş içerdiği resmi raporlara yansıdı.

GIDA HİLELERİNE KARŞI TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Tüketicilerin gıda güvenliğini korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan "Güvenilir Gıda" portalı üzerinden şüpheli markaları sorgulama hakkı bulunuyor. Maliyetleri düşürmek amacıyla et ürünlerine sakatat, süt ürünlerine ise bitkisel yağ eklenmesi gibi yaygın hilelere karşı vatandaşların piyasa ortalamasının çok altında satılan ürünlere temkinli yaklaşması ve şüpheli durumları Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirmesi büyük önem taşıyor.