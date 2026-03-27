Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında başlatılan soruşturma sonrası CHP lideri Özgür Özel konuştu. Gözaltı ve iddialar gündemde.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreçte, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında aralarında Yalım’ın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltı işlemlerine ilişkin resmi detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

OTEL İDDİASI GÜNDEM OLDU

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Belediye Başkanı Yalım’ın Ankara’daki bir otelde bulunduğu sırada gözaltına alındığı öne sürüldü. Aynı odada belediyede görevli olduğu belirtilen bir kişinin de bulunduğu iddialar arasında yer aldı. Bu bölümdeki bilgiler henüz resmi makamlar tarafından detaylı şekilde doğrulanmış değil. Bir okur şöyle yazmıştı: “Sabah bir baktık haber her yerde… ama detay yok.” Yani olayın kendisi kadar, bilgi eksikliği de konuşuluyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada partilerinin baskı altında olduğunu savundu. Özel, “Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, farklı belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara da dikkat çekti.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Gözaltı sürecinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın kapsamı ve iddiaların detayları, savcılık tarafından yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek. Bu tür süreçlerde nihai kararın yargı tarafından verileceği unutulmamalı. Biraz beklemek gerekiyor… çünkü dosya yeni açıldı.