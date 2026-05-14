Antalya, Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 2026 finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kupayı müzesine götürmek isteyen iki takımın mücadelesi, hem Antalya’daki futbolseverler hem de çevre ilçelerde yaşayan taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Alanya, Manavgat, Serik ve Gazipaşa’dan çok sayıda futbolseverin final için Antalya’ya gitmesi bekleniyor. Özellikle Trabzonspor ve Konyaspor taraftarlarının kente hareketlilik getirmesi, şehirde otel dolulukları ve ulaşımda yoğunluk oluşturabilir.

FİNAL ANTALYA’DA OYNANACAK

Sezonun en prestijli karşılaşmalarından biri olan Türkiye Kupası finali, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak. Modern yapısı ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma tecrübesiyle öne çıkan stat, bir kez daha Türkiye’nin en önemli futbol gecelerinden birine sahne olacak.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ NETLEŞTİ

Futbolseverlerin merakla beklediği final mücadelesinin programı şöyle:

Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma

Saat: 20.45

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

DEV FİNAL ATV’DE YAYINLANACAK

Ziraat Türkiye Kupası finalinin ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Maçı stadyumda izleyemeyecek futbolseverler, final heyecanını televizyon başında takip edebilecek.

BİLETLER İÇİN GÖZLER TFF’DE

Final karşılaşmasının biletleri henüz satışa sunulmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından biletlerin kısa süre içinde satışa çıkması bekleniyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre bilet satışlarının 15 Mayıs 2026 civarında başlaması öngörülüyor. Ancak kesin tarih ve fiyat bilgileri TFF’nin duyurusuyla netlik kazanacak.