​Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi ve benzeri siyasi hamleler üzerine bir basın açıklaması yayımladı. İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Akkuş, siyasetin hukuk üzerinden dizayn edilmesine karşı çıktı.

​MİLLETİN İRADESİ PAZARLIK MASASINDA DEĞİLDİR

​Başkan Akkuş, muhalefet partilerinden iktidar saflarına geçen isimlerin ardından yaptığı açıklamada, halkın tercihine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Akkuş, "CHP’den ve diğer partilerden milletvekili ya da belediye başkanlarını kendi saflarınıza geçirince, milletin iradesini de transfer ettiğinizi mi sanıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

​​Siyasi tercihlerine göre kişilere farklı muamele yapılmasını eleştiren Akkuş, şu ifadeleri kullandı: "Parti değiştirenlere 'makbul', muhalefette kalanlara ise 'suçlu' muamelesi yapmak; hukuku değil, siyaseti araç haline getirmektir. Eğer bir belediye başkanı ya da milletvekilinin suçu varsa, bunun kararını bağımsız yargı verir; siyasi hesaplar değil!"

​ÇİFTE STANDART VİCDANLARI YARALIYOR

​İktidarın kendi içindeki kadroları sorgulayıp sorgulamadığını merak ettiğini belirten Abdullah Akkuş, adaletin tarafsız olması gerektiğini vurguladı:

"Partinize geçenler bir anda aklanıyor da, geçmeyenler mi suçlu ilan ediliyor? Peki kendi içinizde hiç mi yanlış yapan yok? Hepsi mi pürüzsüz? Hepsi mi sütten çıkmış ak kaşık?" diye sordu.

​Adaletin siyasi güce göre şekillenemeyeceğini ifade eden Akkuş, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Adalet; kişiye, partiye ve siyasi yakınlığa göre eğilip bükülmez! Milletin vicdanı da bu çifte standardı kabul etmez! Bir gün sandıkta bunun hesabını sorar."

