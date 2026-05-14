Alanya’da yaşayan binlerce aboneyi ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler, özellikle gece saatlerinden itibaren başlayarak gün içinde farklı mahallelerde devam edecek. Yaz sezonuna hazırlanan Alanya’da gerçekleştirilen bu çalışmaların, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve arızaların önlenmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Turizm sezonunun hareketlendiği bu dönemde uygulanacak kesintiler; konutların yanı sıra otelleri, küçük işletmeleri, marketleri ve elektrikle çalışan sulama sistemlerini de etkileyebilecek. Yetkililer, vatandaşların ve işletmelerin önceden hazırlıklı olmasını istedi.

GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İlk planlı kesinti, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 01.00 ile 06.00 arasında uygulanacak. Bu zaman diliminde Alanya merkez ve çevresindeki çok sayıda mahallede enerji kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek başlıca mahalleler şunlar:

Saray, Kadıpaşa, Kızlar Pınarı, Şekerhane, Sugözü, Cikcilli, Oba ve Çıplaklı.

Bu mahallelerde bulunan çok sayıda cadde, sokak, site ve iş yerinde elektrik geçici olarak kesilecek.

09.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA YATIRIM ÇALIŞMASI

Günün ikinci bölümünde ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında yeni bir kesinti uygulanacak.

Bu süreçte özellikle şu mahalleler etkilenecek:

Çıplaklı, Oba, Değirmendere ve Çamlıca.

Enerji altyapısının yenilenmesi amacıyla yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden elektrik verilecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KIRSAL MAHALLELERDE DE KESİNTİ VAR

09.00 ile 14.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle Alanya’nın kırsal mahalleleri ile çevre ilçelerde de kesintiler yaşanacak.

Elektrik verilemeyecek bölgeler arasında şu mahalleler yer alıyor:

Hocalar, Uğrak, Yeşilöz, Özvadi ve İmamlı.

Ayrıca Gazipaşa’nın bazı bölgelerinde de aynı saat aralığında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

VATANDAŞLARA CİHAZ UYARISI

Yetkililer, elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almasını tavsiye etti. Özellikle buzdolabı, modem, kombi, bilgisayar ve güvenlik sistemleri gibi elektronik cihazların korunması için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Uzun süreli kesintilerin yaşanacağı bölgelerde jeneratör kullanan işletmelerin de bağlantı güvenliğini kontrol etmeleri önerildi.