Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yayımladı.

Paylaşılan metinde, Türkiye'nin geleceğine dair inancın korunduğu belirtilirken, zor dönemlerde sergilenen dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Ortak mesajda, halkın sorunlarını sahiplenen bir anlayışla hareket edildiği ifade edilerek, milletin omuz omuza vermesinin gücüne değinildi.

DEMOKRASİ VE HUKUK VURGUSU

Liderlerin sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulan açıklamada, hukukun üstünlüğü ve temiz siyaset hedefleri aktarıldı. Açıklamada, ülkenin kirli siyasetin gölgesinden kurtarılması gerektiği belirtilerek, güçlendirilmiş bir demokrasinin inşası için ortak çalışma yürütüldüğünün altı çizildi. Türkiye'ye umut olma hedefiyle hep birlikte mücadele edildiği yinelenerek, "Çünkü biz birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verildi.

MESAJIN ZAMANLAMASI NEYE İŞARET EDİYOR?

Siyasi kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu ortak açıklama, partinin genel merkezi ile büyükşehir belediye başkanları arasındaki bütünlüğü sergileme niteliği taşıyor. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreci ve resmi cumhurbaşkanlığı adaylığı ekseninde yapılan bu paylaşım, seçmen tabanına moral ve siyasi kenetlenme mesajı olarak değerlendiriliyor. Kurmayların önümüzdeki siyasi süreçte de benzer ortak iletişim stratejilerini sürdürmesi öngörülüyor.