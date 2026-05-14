ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), Kızılkule’nin 800’üncü yılı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir organizasyona imza attı. “Sanatla Dokunan Kadın” konseptiyle düzenlenen yıl sonu sergisi ve pilates etkinliği, tarihi Kızılkule’de gerçekleştirildi. Ardından “Matını al, gel” sloganıyla duyurulan pilates etkinliğinde vatandaşlar, Alanya’nın simge yapılarından biri olan Kızılkule’nin tarihi atmosferinde açık havada spor yapma fırsatı buldu. Tarihi mekanları yaşayan sosyal alanlara dönüştürmeyi amaçlayan etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.

'TARİHİ ATMOSFER İLE SPORU BİR ARAYA GETİRDİK'

Alanya ATASEM Müdürü Can Baysal, her yıl farklı konseptlerle yıl sonu sergileri düzenlediklerini belirterek, “Bu yıl da ‘Sanatla Dokunan Kadın’ konseptiyle Kızılkule’de yıl sonu sergimizi gerçekleştirdik. 19 Mayıs’a yaklaştığımız bu günlerde aynı zamanda Kızılkule’nin 800’üncü yılını kutlamak amacıyla kadınlarımızla birlikte kulenin tepesinde pilates etkinliği düzenliyoruz. Sporun yaşam açısından önemini biliyoruz. Tarihi atmosfer ile sporu bir araya getirerek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

4 FARKLI BRANŞTA SERGİ HAZIRLANDI

Serginin dört farklı branşta hazırlandığını ifade eden Baysal, “Çini, seramik, resim ve taş mozaik alanlarında hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kadınlarımızın yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı çalışmalar bugün hem protokole hem de Alanya halkına sergilendi” diye konuştu.

'KEYİFLİ VE GÜZEL BİR ORGANIZASYON OLDU'

Pilates eğitmeni Büşra Aydoğdu ise iki yıldır ATASEM’de görev yaptığını belirterek, “Kızılkule’de gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ikinci organizasyonumuz oldu. Bu yıl da Kızılkule’nin 800’üncü yılına özel olarak yeniden burada bir etkinlik düzenlemek istedik. Katılım oldukça yoğundu. Bizim için keyifli ve güzel bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

