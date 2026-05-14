Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun son haftasında İstanbul’da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-yeşilli ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak sezonu moralli tamamlamayı amaçlıyor.

Alanya’daki futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın hakemi de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Sezonun kapanış niteliğindeki mücadelede düdük Oğuzhan Aksu'da olacak.

MAÇ 16 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor karşılaşması, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Sezonun son haftasında iki takım da ligi iyi bir sonuçla tamamlamak isterken, Alanyaspor taraftarı ise takımın deplasmandan üç puanla dönmesini bekliyor.

YARDIMCILAR DA BELLİ OLDU

Mersin bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Aksu’nun yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Mücahid Adem Çelebi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Gökçen olacak.

ALANYASPOR, AKSU İLE HENÜZ GALİBİYET ALAMADI

Oğuzhan Aksu, bugüne kadar Alanyaspor’un üç maçında görev yaptı. Akdeniz temsilcisi bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Turuncu-yeşilli ekip, bu istatistiği sezonun son maçında tersine çevirmek istiyor.

Fatih Karagümrük ise Aksu’nun yönettiği üç maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.