Antalya sahillerinde yaz hazırlığı sürerken, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan Konyaaltı Sahilinde sezon öncesi bakım yaparken, diğer yandan Akseki Göktepe Yaylası yolunda karla kapalı güzergahları açıyor.

Akseki’ye bağlı yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Göktepe Yayla Yollarında kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bildirildi. Çalışmaların, özellikle hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan Yörüklerin yaylalara ulaşımı için önem taşıdığı belirtildi.

KONYAALTI SAHİLİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Büyükşehir ekipleri, kent sakinleri ve turistlerin yoğun kullandığı Konyaaltı Sahilinde soyunma kabinleri, duşlar, cankurtaran kuleleri ve tuvaletlerde bakım yaptı. Sahil hattındaki metal korkuluklar, çocuk oyun grupları, sahil duvarları ve aydınlatma direklerinde de yenileme çalışmaları yürütüldü.

YAYLA YOLLARI ARICILAR İÇİN AÇILIYOR

Kar temizleme çalışmaları yalnızca Akseki ile sınırlı kalmadı. Manavgat Saraçlı, Ahmetler, Belenobası ve Karavca mahallelerinde de yayla yollarının ulaşıma açılması için ekipler sahada. Bölgedeki yolların özellikle arıcılar ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan aileler için geçim açısından doğrudan önemi bulunuyor.

Saraçlı Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru, yayla yolunun kasım ayından bu yana kapalı olduğunu belirterek, “Her yıl Mayıs’ın 10-15’i gibi kar açmaya geliriz. Ama bu sene kar oldukça fazla” dedi.

“77 YAŞINDAYIM, İLK KEZ BÖYLE KAR GÖRDÜM”

Manavgat Gençler Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Coşar da bölgede bu yıl kar yağışının önceki yıllara göre çok daha yoğun olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İlçe Hizmet Biriminde görevli Murat Özkaynak ise yol açma çalışmasının ardından bölgede stabilize, bakım ve onarım işlemlerine geçileceğini ifade etti.

Antalya’da sahiller yaz sezonuna hazırlanırken yaylalarda karla mücadele sürüyor. Bu tablo, kentin aynı gün içinde hem turizm sezonuna hem de yüksek rakımlı bölgelerde kış şartlarına hazırlandığını gösteriyor.