Kastamonu’da üniversite öğrencisi genç kızın çıplak halde binanın ikinci katından atlayarak ağır yaralanması Türkiye gündemine oturdu. Olay sonrası gözaltına alınan Kastamonu Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanı A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇIPLAK HALDE 2’NCİ KATTAN ATLADI
Olay, Kastamonu merkez Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi genç kadın, bulunduğu apartmanın ikinci katından çıplak halde aşağı atladı. Genç kızın park halindeki otomobilin üzerine düştüğü öğrenildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Olay sırasında evde bulunduğu belirlenen Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D. hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bulgular sonrası olayın yalnızca bir “düşme vakası” olmayabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bunun üzerine öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.
6 AYRI SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.’ye şu suçlamalar yöneltildi:
• Nitelikli cinsel saldırı
• Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
• Özel hayatın gizliliğini ihlal
• Mala zarar verme
• Silahla tehdit
• Hakaret
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Üniversite öğrencisinin ikinci kattan atladığı Kastamonu olayı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Olayın detaylarının yapılacak adli ve kriminal incelemeler sonrası netleşmesi bekleniyor.