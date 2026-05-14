KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Polonya temasları kapsamında Lodz kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Dim’e, Lodz’da yaşayan iş insanı İlyas Bakan eşlik etti. Avrupa’da Türkiye’nin bayrağını başarıyla temsil eden, kısa adı UID olan Uluslararası Demokratlar Birliği’nin Polonya ofisini ziyaret eden Mehmet Ali Dim, UID Polonya Başkanı Halil Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Avrupa’daki Türk toplumunun çalışmaları, medya faaliyetleri ve Küresel Gazeteciler Konseyi’nin uluslararası projeleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Ziyaret sırasında şeref defterini de imzalayan KGK Genel Başkanı Dim, UID Polonya yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Dim, “Avrupa’da ülkemizin değerlerini başarıyla temsil eden UID Polonya teşkilatına nazik ev sahiplikleri, samimi sohbetleri ve ikramları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Gülser YİĞİT