Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ortaya atılan “CHP Genel Merkezi’ne seçim finansmanı sağladığı” iddialarıyla ilgili Alanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP'li Haydar Uyar, seçim dönemlerinde siyasi partilere yapılan maddi desteklerin Türk hukuk sisteminde doğrudan suç olarak tanımlanmadığını belirtti. Uyar, kamuoyunda yürütülen tartışmaların hukuki zeminden çok siyasi bir tartışmaya dönüştüğünü savundu.

“KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ” VURGUSU

Yaptığı açıklamada hukuk devletinin temel prensiplerine dikkat çeken Uyar, “Türk hukuk sisteminde açık şekilde suç olarak tanımlanmayan bir fiil nedeniyle kişilerin cezalandırılması mümkün değildir” dedi.

Uyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Genel merkeze finans sağlayan bir belediye başkanını yargılayabilmek için suç uydurmak gerekir. Çünkü mevcut yasalarda böyle bir suç tanımı bulunmuyor.”

“PARTİ İÇİ DAYANIŞMA OLAĞAN BİR DURUM”

Seçim süreçlerinde siyasi partiler içinde maddi ve organizasyonel dayanışmaların olağan olduğunu belirten Uyar, ortaya atılan iddiaların somut delillere dayanmadığını söyledi.

Özellikle son dönemde Antalya siyaseti üzerinden yürütülen tartışmaların kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıdığını öne süren Uyar, hukuki süreçlerin siyasi polemiklerden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Alanya cephesinden yapılan açıklama, Antalya siyasetinde son günlerde büyüyen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.