Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma sonrası uyarı geldi. Finans analisti İslam Memiş, evde altın tutanlara güvenlik önlemleri konusunda önemli çağrıda bulundu.

Altın piyasasında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş ve ani geri çekilmeler, yatırımcıları yeniden temkinli davranmaya itti. Finans analisti İslam Memiş, yaptığı son değerlendirmede hem fiyatlara hem de yatırımcıların güvenlik alışkanlıklarına dikkat çekti.

Memiş’e göre gram altın 6.700 TL, ons altın ise 4.462 dolar seviyelerinde işlem görürken, piyasadaki oynaklık sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik gelişmelerle de doğrudan bağlantılı.

EVDE ALTIN SAKLAYANLAR İÇİN UYARI

Memiş, özellikle evde altın saklayan vatandaşlara net bir uyarıda bulundu. Evde kasa bulundurmanın tek başına yeterli olmadığını belirten analist, hırsızlık sigortasının önemine dikkat çekti.

“Sigorta yoksa, kasa ne kadar sağlam olursa olsun risk ortadan kalkmaz” diyen Memiş, yaşanabilecek bir hırsızlık durumunda yatırımcının ciddi kayıp yaşayabileceğini ifade etti.

Ev kasası kullananların teknik detaylara dikkat etmesi gerektiğini de vurgulayan Memiş, güvenlik sistemlerinin tek başına çözüm olmadığını, finansal güvenceyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Birçok kişi hâlâ “evde dursun, elimin altında olsun” diye düşünüyor ama…

BANKA KASASI MI EV Mİ?

Alternatif olarak banka kasalarına da değinen Memiş, yıllık kira bedelinin ortalama 10 bin TL civarında olduğunu belirtti. Bu maliyetin bazı yatırımcılar için yüksek görünebileceğini ancak güvenlik açısından önemli bir tercih olduğunu ifade etti.

Özellikle yüksek miktarda altın bulunduranlar için banka kasasının daha güvenli bir seçenek olabileceği değerlendiriliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de küresel siyasi gelişmeler. Memiş, Vladimir Putin ve Donald Trump cephesinden gelen açıklamaların piyasada ciddi dalgalanmalara yol açtığını söyledi.

Putin’in 100 gram üzeri altının ülke dışına çıkışını sınırlayan kararı ve Trump’ın altınla ilgili dikkat çeken sözleri, yatırımcıların yönünü doğrudan etkiliyor.

Memiş, Trump’ın “altını taklit edemezsiniz” açıklamasına da dikkat çekerek, gelecekte piyasada farklı ürünlerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Bu iş sadece fiyat değil… güven meselesi biraz da.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Uzmanlara göre altın yatırımında artık sadece al-sat değil, güvenlik ve saklama stratejisi de önem kazandı. Evde altın bulunduranlar için sigorta ve güvenlik önlemleri öne çıkarken, yüksek miktarlı yatırımcıların banka kasası gibi alternatifleri değerlendirmesi öneriliyor.

Özellikle son dönemde artan fiyatlar, küçük miktar altının bile ciddi bir değere ulaşmasına neden oluyor. Bu da güvenlik riskini daha görünür hale getiriyor.

Antalya ve Alanya gibi bölgelerde yaz sezonu yaklaşırken, yazlık evlerde bırakılan değerli eşyalar da ayrıca risk oluşturuyor.

Yani mesele sadece yatırım değil… biraz da koruma meselesi.