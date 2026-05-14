Alanya’da vatandaşların yürüyüş yapmak, manzarayı izlemek ve sahil hattına ulaşmak için sıkça kullandığı Deniz Feneri yolu, bu kez erişim sorunu nedeniyle gündemde. Yolun giriş kısmına yerleştirilen demir bariyer, bisiklet ve motosiklet girişini engellemek amacıyla konulsa da uygulamanın en büyük mağdurlarının engelli bireyler olduğu belirtiliyor.

Özellikle tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar, bariyer nedeniyle yolu kullanamadıklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, bırakılan dar geçiş alanından motosiklet ve bisikletlerin rahatlıkla geçmeye devam ettiğini, ancak kendilerinin bu noktadan geçiş yapamadığını söyledi.

ENGELLİ VATANDAŞLAR YOLDAN FAYDALANAMIYOR

Deniz Feneri çevresi, Alanya’nın hem yerli halk hem de turistler tarafından en çok ziyaret edilen noktalarından biri olarak biliniyor. Özellikle gün batımını izlemek, yürüyüş yapmak ve tarihi bölgeyi gezmek isteyen vatandaşlar için önemli bir güzergâh olan bu yolun engelli bireyler açısından kullanılamaz hale gelmesi, erişilebilirlik konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar, “Bariyerin amacı motosikletleri engellemek olabilir. Ancak motosikletler yan taraftaki boşluktan geçmeye devam ediyor. Asıl engellenen biz olduk. Yol bizim için tamamen kapandı” diyerek yaşadıkları sorunu dile getirdi.

ENGELLİLER HAFTASI’NDA YAŞANAN SORUN TEPKİ ÇEKTİ

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası içerisinde böyle bir erişim sorunuyla karşılaşılması, vatandaşlar tarafından ayrıca üzücü bulundu. Toplumda farkındalığın artırılmasının hedeflendiği bu özel haftada, kamusal alanlara erişimin zorlaşması, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı fiziksel engelleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Vatandaşlar, Alanya’nın turizm kenti kimliğiyle her kesimin rahatça hareket edebileceği bir şehir olması gerektiğini vurgulayarak, erişilebilirliğin yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk olduğunu ifade etti.

MOTOSİKLETLER GEÇİYOR, ENGELLİLER KALDI

Bariyerin yerleştirilme amacı güvenliği artırmak ve motorlu araç girişini sınırlandırmak olsa da uygulamanın hedeflenen sonucu vermediği belirtiliyor. Bölgeden geçen vatandaşlar, motosiklet ve bisiklet kullanıcılarının bariyerin yan kısmında bırakılan boşluktan geçebildiğini, buna karşın tekerlekli sandalye kullanıcılarının yolun başında geri dönmek zorunda kaldığını aktardı.

Bu durum, “Güvenlik önlemi alınırken erişilebilirlik neden göz ardı edildi?” sorusunu gündeme getirdi.

YETKİLİLERE DÜZENLEME ÇAĞRISI

Engelli bireyler ve yakınları, mevcut bariyer sisteminin yeniden düzenlenmesini istiyor. Talep edilen çözüm, hem motosiklet ve bisiklet girişini kontrol altında tutacak hem de tekerlekli sandalye ve diğer yardımcı ekipman kullanan vatandaşların rahatça geçiş yapmasına olanak sağlayacak bir tasarımın uygulanması.

Alanya’da özellikle sahil ve tarihi bölgelerde erişilebilirlik konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapılırken, Deniz Feneri yolunda yaşanan bu sorun, kamusal alanların planlanmasında engelli bireylerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Vatandaşlar, ilgili kurumların kısa sürede bölgede inceleme yaparak gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesini bekliyor.