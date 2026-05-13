Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarıyla başlayan ve savcılık tarafından genişletilen dosyada; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı "müşteki" konumunda bulunuyor. Şüphelilere rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltildi. Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmenin, 13 Nisan 2026 tarihinde Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız'ın cezaevinde verdiği ifadeler olduğu aktarıldı.

İddianameye göre, 7 mağdur ve 13 şüphelinin bulunduğu zincir market soruşturmasında, firmalara Bolu Bel A.Ş. ile reklam sözleşmesi imzalamaları için baskı yapıldığı ve kabul etmeyenlere yoğun denetim uygulandığı öne sürüldü. Tanju Özcan ise savunmasında, gerçek bir baskı olması durumunda firmaların yargıya gideceğini belirterek suçlamaları reddetti.

İNŞAAT VE RUHSAT SÜREÇLERİNDE MADDİ MENFAAT İDDİASI

Bir müteahhitten ruhsat işlemleri karşılığında 1 milyon lirası nakit, 1 milyon 500 bin lirası çek olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin lira talep edildiği iddia edildi. Nakit paranın Ali Sarıyıldız'a teslim edildiği, çekin ise BOLSEV bağlantılı hesaplara aktarıldığı öne sürüldü.

Ayrıca, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ihalesini alan Akıncı İnşaat A.Ş. ve Parkorium Ltd. Şti. yetkilisi Halis Volkan Akıncı'nın 10 milyon liralık yardım anlaşması yaptığı belirtildi. İddianamede, bu tutarın 2 milyon 500 bin liralık kısmının hak edişten kesilerek BOLSEV

Vakfı'na aktarıldığı bilgisi yer aldı.

KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA HUKUKİ BOYUT NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'na göre dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle yapılan dolandırıcılık eylemleri, nitelikli suçlar kapsamında ağır cezai yaptırımlar içeriyor. Dosyada yer alan iddialara göre, BOLSEV

Vakfı üzerinden yürütülen kampanyada 65 büyükbaş hissesi karşılığı 845 bin lira toplandı.

Savcılık, 21'i sosyal medya ilanlarıyla, 13'ü ise çevresel duyumlarla olmak üzere toplam 34 mağdurun bulunduğu olayda kurban alımı ve kesimi yapılmadığını öne sürdü. Tanju Özcan, yardım taleplerinde menfaat kastı bulunmadığını ve kurban kampanyasından haberdar olmadığını savundu.