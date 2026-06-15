Oyuncu Ece İrtem hakkında sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan “intihar” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan İrtem’in avukatı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek resmi sürecin devam ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ölüm nedenine ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir sonucun bulunmadığı vurgulanırken, ilk değerlendirmelerin kalp krizi ihtimali üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncunun avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır.”

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Edinilen ilk bilgilere göre Ece İrtem’in evinde fenalaştığı ve olayın ardından adli sürecin başlatıldığı öğrenildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin resmi makamlar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, ölüm sebebinin yalnızca yapılacak adli tıp incelemesi ve otopsi raporu sonrasında netleşeceğini belirtiyor.

DOĞRULANMAMIŞ PAYLAŞIMLARA KARŞI UYARI

Oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medyada farklı iddialar hızla yayılırken, uzmanlar ve hukukçular doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Özellikle resmi kurumlar, aile ve avukat tarafından yapılan açıklamalar dışında yer alan bilgilere temkinli yaklaşılması gerektiği vurgulanıyor.

Kamuoyunun yanıltıcı içeriklerden uzak durması ve soruşturma sürecinin sonuçlarının beklenmesi gerektiği ifade ediliyor.