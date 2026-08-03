TÜRKİYE'nin son dönemde adından sıkça söz ettiren müzik gruplarından Manifest, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Uluslararası müzik piyasasında daha güçlü bir yer edinmeyi hedefleyen grup, çalışmalarını İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıma kararı aldı.

Grubun kurucusu Tolga Akış, yaptığı açıklamada üyelerin bir arada yaşadığı Türkiye'deki ortak ev projesinin eylül ayında sona ereceğini duyurdu. Akış, bu kararın grubun uzun vadeli planlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Eylül ayında kızların ortak evini kapatıyoruz. Zaten plan ilk yıl ortak bir alan yaratmaktı. Ama eylülde farklı bir yerde ortak bir evimiz açılıyor: Londra." ifadelerini kullandı.

Taşınma kararının yalnızca adres değişikliğinden ibaret olmadığını vurgulayan Akış, Manifest'in uluslararası kariyeri için önemli bir sürecin başladığını da açıkladı. Buna göre grup, dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle görüşmelere başlayacak.

Londra'da kurulacak yeni ortak yaşam alanının, grubun global müzik sektöründe daha aktif rol almasını sağlayacağı belirtilirken, uluslararası projelerin de buradan yürütülmesi planlanıyor.

Manifest'in en büyük hedeflerinden birinin dünyaca ünlü Wembley Stadyumu'nda sahne almak olduğu ifade edilirken, Londra'ya taşınma kararı bu hedef doğrultusunda atılan en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Hayranlarını heyecanlandıran gelişmenin ardından grubun yurt dışındaki yeni projeleri ve olası iş birlikleri şimdiden merak konusu oldu.