Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, İzmir'den yola çıkarak Romanya'ya giden Bahamalar bayraklı ağır kaldırma vinci "Saipem 7000", sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Geçiş esnasında güvenlik önlemleri artırılırken, boğaz trafiği geçici süreyle iki yönlü olarak durduruldu.

Yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 87 metre genişliğinde olan dev yapı, dünyanın en büyük ağır kaldırma gemileri arasında bulunuyor. 14 bin ton kaldırma kapasitesine sahip gemi, doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları için Karadeniz sularına doğru seyrini sürdürüyor.

GEÇİŞ SIRASINDA HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Saat 09.30 sularında Çanakkale'nin Kepez açıklarında beliren geminin manevraları sebebiyle deniz trafiği anlık olarak durdurularak güvenlik koridoru oluşturuldu. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgede teyakkuza geçti.

Geçiş sürecinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki "KEGM-9" botu ile "Kurtarma-10", "Kurtarma-15", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-21" isimli römorkörler dev gemiye refakat etti. Manevra süreçlerine ayrıca "Pacific Discovery" ve "GH Discovery" adlı römorkörler de destek sağladı.

SAIPEM 7000 NEDEN KARADENİZ'E GİDİYOR?

Açık denizlerdeki devasa petrol ve doğal gaz platformlarının inşasında kullanılan bu tür yarı dalgıç vinç gemileri, derin sulara boru hattı döşeme kapasiteleriyle öne çıkıyor. Romanya açıklarındaki yeni doğal gaz projelerinde görev alması beklenen geminin, Karadeniz'in zorlu derin su şartlarında boru hatlarının montaj ve yerleştirme operasyonlarını yürüteceği biliniyor.