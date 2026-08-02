SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Nilay" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Feyza Civelek, yeni sezon öncesi aldığı kararla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Dizinin yeni sezon kadrosunda yer almayacağı öğrenilen Civelek'in, ayrılık haberlerinin ardından Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.

Dört sezon boyunca dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıran oyuncunun projeye veda edeceğinin öğrenilmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ayrılık haberinin ardından yaklaşık 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını erişime kapatan Civelek, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Takipçileri şaşkınlık yaşadı

Ünlü oyuncunun hesabına ulaşmaya çalışan takipçileri, profilin artık görüntülenemediğini fark etti. Hesabın kapatılması sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, hayranları Civelek'in bu kararı neden aldığı konusunda çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Nilay karakteriyle büyük çıkış yaptı

Oyunculuk kariyerinde Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Sol Yanım gibi yapımlarda da rol alan Feyza Civelek, asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle yakaladı. Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda yer alan oyuncu, performansıyla kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı ve yapımın en çok konuşulan karakterlerinden biri haline geldi.

Öte yandan, Feyza Civelek'in diziden ayrılmasının ardından yeni sezonda hangi projede yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Dizinin yeni sezonunda hikâyenin nasıl şekilleneceği ve Nilay karakterinin nasıl ayrılacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.