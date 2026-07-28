Antalya Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan şarkıcı Melek Mosso, sahne performansı ve kıyafet tercihi nedeniyle sosyal medyada maruz kaldığı eleştirilere cevap verdi. Konser sonrası başlayan tartışmalar üzerine açıklama yapan sanatçı, olumsuz yorumları dikkate almadığını belirtti.

Sevilen şarkılarını seslendirdiği gecede kırmızı bir elbise tercih eden Mosso'nun dans figürleri, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Aktarılan bilgilere göre, bazı kullanıcıların sert eleştirileri kısa sürede bir linç kampanyasına dönüştü. Ancak ünlü şarkıcı bu duruma tepkisiz kalmamayı seçti.

ELEŞTİRİLERE NASIL YANIT VERDİ?

Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen tepkileri değerlendiren Mosso, "Bir anda linç geldi. Alıştım, gülüp geçiyorum. Dans etmek iyidir" ifadelerini kullandı. Sanatçının bu rahat tavrı, dijital platformlardaki siber zorbalık ve linç kültürüne karşı sergilediği net duruş olarak müzikseverlerden büyük destek gördü.

AHBAP SÜRECİ VE YENİ ROTA

Mosso, geçtiğimiz günlerde Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen süreç hakkında da konuşmuş, hayırsever olarak elinden geleni yaptığını ve adalete güvendiğini vurgulamıştı. Antalya'daki yoğun katılımlı gecenin ardından turnesine devam eden şarkıcının bir sonraki durağı Kayseri olacak. Sanatçı, 24 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacak.