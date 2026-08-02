'Kadın' dizisinde Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı "Bahar" karakterinin kızı "Nisan"ı oynayan genç oyuncu Kübra Süzgün, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile magazin gündemini sarstı. Gözyaşları içinde konuşan Süzgün, eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci hakkında ciddi iddialar ortaya attı.

Videoda duygusal anlar yaşayan Süzgün, yaklaşık yedi yıl önce kendisinin ve ailesinin büyük sıkıntılar yaşadığını öne sürerek, Özpirinçci'ye seslendi. "Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'Bizi ne zaman öldürürler?' diye bekledik" ifadelerini kullanan genç oyuncu, ailesinin uzun yıllar büyük bir mücadele verdiğini iddia etti.

Kübra Süzgün, babasının kendilerini koruyabilmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini ve halen bu mücadeleyi sürdürdüğünü öne sürerken, yaşadıkları nedeniyle Özge Özpirinçci'ye kırgın olduğunu dile getirdi. Açıklamasının sonunda ise, "Allah'tan tek dileğim bana ve aileme yaşattıklarının hesabını vermen" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşımın ardından gözler Özge Özpirinçci'ye çevrildi. Ancak haberin hazırlandığı ana kadar ünlü oyuncudan söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.