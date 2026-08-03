İtalyan fenomen ve model Chiara Ferragni, tatil rotası olarak Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'yı seçti. Ailesiyle birlikte Akdeniz'in keyfini çıkaran ünlü isim, tatil boyunca deniz ve güneşin yanı sıra Türk kültürüne özgü deneyimlere de vakit ayırdı.

Posta Magazin'in aktardığı habere göre, Ferragni'ye bu tatilinde kız kardeşi Francesca Ferragni ve yeğenleri de eşlik etti. Antalya'da konakladıkları süre boyunca Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerini tadan aile, havuz ve deniz etkinlikleriyle tatillerini değerlendirdi.

TÜRK HAMAMINDA KESE VE KÖPÜK MASAJI

Tatilinin en dikkat çeken bölümü ise Ferragni'nin geleneksel Türk hamamı deneyimi oldu. Hamama girerek kese ve köpüklü masaj yaptıran ünlü fenomen, bu geleneksel ritüel hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ferragni, yaşadığı deneyimi "Daha önce hiç böyle bir şey denemedim" sözleriyle ifade etti.

ANTALYA TURİZMİNE ÜNLÜ İLGİSİ

Dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan isimlerin tatil için Akdeniz bölgesini tercih etmesi, turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yabancı turistlerin deniz ve kum turizminin ötesine geçerek Türk mutfağı ve hamam kültürü gibi yerel unsurları bizzat deneyimlemesi, bölgenin kültürel tanıtımına ve turizm potansiyeline katkı sunan gelişmeler arasında değerlendiriliyor.