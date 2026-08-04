BİR döneme damga vuran ve milyonları ekran başına toplayan efsane eğlence programı Şahane Pazar, yıllar sonra yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk televizyon tarihinin hafızalara kazınan yapımlarından biri olan program, bu kez televizyon ekranlarından sahnelere taşınarak bambaşka bir konseptle hayata geçirilecek.

Uzun yıllar boyunca sundukları eğlence programlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Süheyl ve Behzat Uygur, "Şahane Pazar Sahnede" projesiyle nostaljiyi yeniden canlandıracak. Yaklaşık 25 yıl sonra geri dönecek olan gösteri, hem eski izleyicilere nostalji yaşatmayı hem de yeni nesille buluşmayı hedefliyor.

Yaklaşık 80 kişilik dev bir prodüksiyon ekibiyle hazırlanan sahne gösterisinde canlı orkestra, dans koreografileri, görsel şovlar ve sürpriz konuklar yer alacak. Organizasyonda yalnızca sahnedeki performanslar değil, seyircilerin de gösterinin bir parçası olması amaçlanıyor. Böylece izleyiciler interaktif bir eğlence deneyimi yaşayacak.

Şahane Pazar denildiğinde akıllara gelen ve yıllarca büyük ilgi gören "Belediye Çukuru", "Bardak Oyunu" ve "Yüzük Oyunu" gibi unutulmaz yarışmalar da yeni konseptle yeniden sahnelenecek. Organizasyon ekibi, bu klasik oyunların günümüz sahne teknolojileriyle yeniden tasarlandığını ve izleyicilere farklı bir deneyim sunacağını belirtiyor.

"Şahane Pazar Sahnede" gösterisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, organizasyonun Türkiye'nin birçok ilini kapsayan geniş kapsamlı bir turneyle seyirci karşısına çıkması planlanıyor. Efsane programın yıllar sonra farklı bir formatla geri dönmesi, nostalji severler arasında şimdiden büyük heyecan yarattı.