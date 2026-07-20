ABD pazarında elektrikli araç satışlarına sağlanan 7 bin 500 dolarlık federal vergi indiriminin Eylül 2025 itibarıyla son bulması, otomotiv sektöründe küresel çapta strateji değişikliklerine yol açtı. Cox Automotive tarafından yayımlanan verilere göre, elektrikli araç teslimatları 2025'in son çeyreğinde yüzde 46, 2026'nın ilk çeyreğinde ise yüzde 27 oranında geriledi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, gümrük vergileri ve daralan talep sonrasında dev markalar yedi popüler elektrikli modelin üretimini sonlandırma kararı aldı.

TESLA ÜRETİM HATLARINI ROBOTLARA AYIRIYOR

Sektörün öncü markalarından Tesla, 2012 yılından bu yana piyasada olan ve 94 bin 990 dolar başlangıç fiyatına sahip lüks sedan modeli Model S'in üretimini satışlardaki düşüş sebebiyle durduruyor. Benzer şekilde, 99 bin 990 dolarlık lüks SUV modeli Model X'in üretimi de düşük talep yüzünden 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamen bitirilecek. Şirket, bu iki araçtan boşalan üretim bantlarını insansı Optimus robotlarının inşası için kullanacağını duyurdu.

UZAK DOĞU MERKEZLİ MARKALARDA HİBRİT DÖNÜŞÜ

Güney Koreli üretici Hyundai, şubat ayında ABD'de yalnızca 229 adet satılan Ioniq 6 standart sedan modelini listelerden çıkarırken, 33 bin dolarlık Kona Elektrik modelinin ithalatını durdurdu. Kona'nın 2025 stoklarıyla sınırlı kalacağı ve 2027'de yenilenerek döneceği belirtildi. Kia ise Hwaseong fabrikasında ürettiği Niro EV ve fişli hibrit versiyonlarını iptal ederek yola sadece standart hibrit ile devam edecek. Ayrıca Kia EV6 GT ve EV9 GT performans modellerinin piyasaya çıkışı belirsiz bir tarihe ertelendi.

PAZARDAKİ DARALMA HONDA VE VOLVO'YU NASIL ETKİLEDİ?

Elektrikli araç operasyonlarında 15,7 milyar dolar zarar ettiğini açıklayan Honda, mart ayında üretime almayı planladığı "0 Serisi" sedan ve SUV modellerini iptal ederek tamamen hibrit teknolojilerine odaklanma kararı aldı. Honda'nın lüks segmentteki markası Acura'nın Tesla Model Y rakibi olarak ağustos ayında tanıttığı RSX EV modelinin üretimi de planlama aşamasındayken rafa kaldırıldı. Çin'de üretilen ve 35 bin doların altında bir fiyatla pazara sunulması hedeflenen Volvo EX30 modeli ise ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük tarifelerini aşamadı. Üretimi Belçika'ya taşıma planları da maliyetleri kurtarmayınca şirket, stratejisini orta boy SUV modeli olan EX60'a yöneltti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDAKİ DARALMA NE ANLAMA GELİYOR?

Küresel otomotiv endüstrisinde yaşanan bu iptal dalgası, tüketici eğilimlerinin tamamen elektrikli araçlardan ziyade daha uygun maliyetli ve menzil endişesi yaratmayan hibrit modellere kaydığını gösteriyor. Hem vergi teşviklerinin kalkması hem de üretim maliyetlerinin artması, dev üreticileri elektrikli araç devrimini yavaşlatıp geleneksel içten yanmalı motor destekli sistemlere dönmeye zorluyor.