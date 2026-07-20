Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımındaki ivmelenme şarj istasyonlarına rekor olarak yansıdı. Bu yılın ilk yarısında, lisanslı şarj ağı işletmecileri üzerinden toplam 15 milyon 408 bin 578 şarj işlemi yapıldı. Aynı dönemde toplam şarj süresi 17 milyon 569 bin 444 saate çıkarken, tüketilen elektrik miktarı ise 392 bin 252 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Şarj hizmeti sunumu kapsamında kurulan şarj noktası sayısı ise bu dönemde 45 bin 97 oldu.

Geçen yılın ilk yarısında 7 milyon 838 bin 168 şarj işlemi yapılmış ve 7 milyon 400 bin 977 saatlik sürede 154 bin 723 megavatsaat elektrik tüketilmişti. Ortaya çıkan bu veriler doğrultusunda, şarj işlemi sayısında yüzde 96,6, toplam şarj süresinde yüzde 137,4 ve tüketilen elektrik miktarında yüzde 153,5 oranında artış yaşandığı bildirildi.

HIZLI ŞARJ (DC) İSTASYONLARINDA SON DURUM NEDİR?

EPDK

Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz'ün aktardığına göre, 2024 yılının başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025 yılı başında 26 bin 462'ye ulaştı. Günümüz itibarıyla bu rakamın 45 bin 660'a yükseldiği açıklandı. Mevcut 45 bin 660 şarj noktasının 19 bin 903'ü hızlı şarj imkanı sunan doğru akım (DC) ünitelerinden oluşuyor. Geri kalan istasyonların 25 bin 731'i alternatif akım (AC) sağlarken, 26 adet mobil şarj noktası da sürücülere hizmet veriyor.

ŞARJ@TR UYGULAMASI SÜRÜCÜLERE NE SUNUYOR?

Elektrikli araç ekosisteminde kullanıcıların en büyük çekincelerinden biri olan menzil endişesi, dijital altyapı çözümleriyle en aza indiriliyor. İbrahim Öz, sürücülerin EPDK tarafından hayata geçirilen Şarj@TR mobil uygulaması sayesinde istasyonların coğrafi konumlarını anlık olarak takip edebildiğini duyurdu. Uygulama üzerinden şarj ünitesi ve soket sayıları, güç tipleri, müsaitlik durumları, ödeme yöntemleri ve güncel hizmet fiyatları şeffaf bir şekilde listeleniyor. Bu sayede uzun yola çıkan kullanıcılar, güzergahlarındaki şarj istasyonlarını önceden görerek seyahat planlamalarını daha güvenli ve kesintisiz şekilde yapabiliyor.