Banka müşterileri arasında uzun süredir yayılan ve ATM şifresinin tersten yazılması durumunda emniyet güçlerine otomatik ihbar gittiğini öne süren iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, bankacılık düzenleme kurumları ve güvenlik uzmanları, dünya genelinde kullanılan hiçbir finansal sistemde böyle bir acil durum işlevinin bulunmadığını teyit etti.

TERS ŞİFRE İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

Bu yaygın efsanenin kökeni, 1994 yılında Amerikalı avukat Joseph Singer tarafından geliştirilen bir güvenlik tasarımına dayanıyor. Singer'ın patentini aldığı bu projede, şifrenin tersten tuşlanması halinde banka sisteminin bunu bir tehlike sinyali olarak algılaması ve polise bildirmesi planlanmıştı. Sistemin çalışabilmesi için "9119" gibi her iki yönden de aynı okunan şifrelerin müşterilere verilmesi yasaklanacaktı.

PROJE BANKALAR TARAFINDAN NEDEN KABUL GÖRMEDİ?

2000'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı siyasiler, bankaları bu sistemi entegre etmeleri yönünde ikna etmeye çalıştı. Ancak düzenleyici otoriteler uygulamanın hayata geçirilmesine onay vermedi. Reddedilme gerekçeleri arasında sistemin gerektirdiği yüksek altyapı maliyetleri, gerçek bir gasp anında mağdura sağlayacağı faydanın şüpheli olması ve yanlışlıkla girilen şifreler yüzünden oluşacak asılsız ihbar yoğunluğu yer aldı.

ALTERNATİF MODELLER NEDEN UYGULANMADI?

Finans kurumları, şifre girişinin ardından işlemi onaylamak veya iptal etmek amacıyla gizli bir sembole basılmasını öngören farklı güvenlik modellerini de değerlendirdi. Fakat bu tür ekstra buton seçenekleri de tıpkı ters şifre projesi gibi karmaşık bulunarak, kullanım zorluğu yaratacağı gerekçesiyle finansal altyapılara dahil edilmedi.

ATM GASPINA KARŞI GÜVENLİK UZMANLARI NE ÖNERİYOR?

Ters şifre gibi şehir efsanelerinin aksine, emniyet birimleri olası bir ATM gaspı durumunda mağdurların hayatlarını riske atacak hamlelerden kaçınmasını tavsiye ediyor. Saldırganla fiziksel mücadeleye girmemek, istenilen işlemi yapmak ve tehlike anı geçtikten hemen sonra güvenli bir noktadan polis ekiplerini arayarak banka hesaplarına bloke koydurmak, kabul gören en temel güvenlik prosedürü olarak öne çıkıyor.