Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan dev çekirgeler, Marmara Bölgesi'ndeki yayılımını sürdürüyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Edirne, İstanbul ve Kocaeli'de gözlemlenen böcekler son olarak Bursa'da da ortaya çıktı.

Evlerin balkonlarında, bahçe duvarlarında ve pencerelerde yoğun olarak görülen çekirgeler, büyük boyutları nedeniyle bölge halkında tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

ÇEKİRGELERDEN KORUNMAK İÇİN HANGİ YÖNTEMLER DENENİYOR?

Yaşam alanlarını korumak isteyen bazı vatandaşlar, kimyasal ilaçlar yerine kendi ürettikleri doğal çözümlere yöneldi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir bölge sakininin beyaz sirke ve su karışımını balkon mermerlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Keskin kokulu asidik sıvıların, böceklerin koku alma duyularını baskılayarak doğal bir uzaklaştırıcı işlevi gördüğü biliniyor. Sirkeli su gibi pratik çözümler, özellikle ev içi ve balkon gibi dar alanlarda geçici bir savunma hattı oluşturmak amacıyla vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor.