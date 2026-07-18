Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, sağlık hizmet sunucularında verilen istirahat raporları dijital ortama taşındı. Yeni hayata geçirilen e-Rapor sistemi sayesinde vatandaşlar, aldıkları belgelere e-Devlet platformu üzerinden doğrudan erişebilecek.

Düzenlemeden öğrenciler, 18 yaş altı bireyler, memurlar, kamu görevlileri ve esnaf ile serbest meslek sahipleri faydalanacak. Yetkilendirilmiş hekimler tarafından elektronik ortamda oluşturulan belgeler için artık kağıt çıktı alınmasına gerek kalmayacak. Bu yenilikle birlikte kurumlar arası evrak trafiğinin azalması ve işlemlerin hızlanması hedefleniyor.

E-RAPOR NASIL DOĞRULANACAK?

Elektronik ortamda güvenli bir şekilde kayıt altına alınan istirahat raporları, talep eden kurumlar tarafından da kolayca teyit edilebilecek. İşlemler, bakanlığın sunduğu e-Rapor Doğrulama Servisi aracılığıyla yürütülecek ve belge süreçlerindeki güvenlik artırılmış olacak.

SGK'LI İŞÇİLER İÇİN SİSTEM DEĞİŞTİ Mİ?

Uygulamadaki en önemli detaylardan biri, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki işçilerin durumu oldu. Bakanlık açıklamasında, geçici iş göremezlik ödeneği alan 4/A statüsündeki sigortalı işçiler ile isteğe bağlı 4/B sigortalılarının bu uygulamadan farklı tutulduğu aktarıldı. Bu gruptaki çalışanların istirahat raporu süreçleri, mevcut düzende olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi üzerinden işlemeye devam edecek.