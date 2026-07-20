Ortopedik engellilerin yurt dışından özel tertibatlı araç getirme süreçlerinde yeni bir döneme girildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, gümrük vergisinden muaf tutulan bu araçların ithalatı için zorunlu olan komisyon değerlendirmeleri artık e-Devlet kapısı üzerinden randevu sistemiyle yürütülecek.

Daha önce fiziksel başvuru ve uzun bekleme süreleri gerektiren süreç, Engelli Araç İthalat Sistemi (EAİS) entegrasyonu sayesinde bütünüyle dijital ortama taşındı. Yeni düzenleme ile vatandaşların komisyon önündeki bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

10 DAKİKALIK DEĞERLENDİRME SÜRESİ

e-Devlet üzerinden oluşturulacak randevularda, her bir başvuru dosyası için 10 dakikalık standart inceleme süresi ayrılacak. Başvuru sahibi engelli vatandaşlar, sistem üzerinden kendilerine en uygun tarih ve saat aralığını belirleyerek işlemlerini kişisel takvimlerine göre planlayabilecek.

YENİ SİSTEMİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR NELER?

Bu dijital yenilik sayesinde, özellikle hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin gümrük komisyonlarındaki uzun fiziksel bekleyişleri sona eriyor. Vatandaşlar sadece kendi seçtikleri net randevu saatinde komisyona katılım sağlayarak, zaman kaybı ve ekstra yorgunluk yaşamadan ithalat onay süreçlerini çok daha hızlı bir şekilde tamamlayabilecek.