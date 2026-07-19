Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kullanıcı, Facebook ve Instagram'a erişimde problem yaşadığını sosyal medya platformları ve çevrim içi hata bildirim servisleri üzerinden paylaşmaya başladı. Sorunların kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından bildirilmesi, teknik aksaklığın bireysel değil, platform genelinde yaşandığı değerlendirmelerine neden oldu.

Facebook'ta hata mesajı çıktı

Facebook kullanıcıları platforma giriş yapmaya çalıştıklarında, ekranda şu uyarıyla karşılaştı:

"Hesap Geçici Olarak Kullanılamıyor. Hesabınız şu anda bir site sorunu nedeniyle kullanılamıyor. Bunun kısa sürede çözülmesini bekliyoruz. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin."

Bu mesaj nedeniyle birçok kullanıcı hesaplarına erişemezken, platformun masaüstü sürümünde giriş işlemleri gerçekleştirilemedi.

Instagram'da akış yenilenmedi

Instagram kullanıcıları ise uygulamada farklı sorunlarla karşılaştı. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve hesaplara erişimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle platformun birçok özelliği kullanılamadı.

Bazı kullanıcılar gönderi paylaşamazken, bazıları ise uygulamaya giriş yapmalarına rağmen içeriklerin yüklenmediğini bildirdi.

Meta'dan henüz açıklama gelmedi

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, yaşanan erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Sorunun kaynağını belirlemek için teknik incelemelerin sürdüğü değerlendirilirken, kullanıcılar platformların en kısa sürede tamamen normale dönmesini bekliyor. Uzmanlar ise bu tür küresel erişim sorunlarının zaman zaman sunucu veya altyapı kaynaklı teknik aksaklıklardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.