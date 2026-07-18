Apple, Türkiye pazarında sunduğu dijital hizmetlerin fiyatlandırmasında değişikliğe gitti. Teknoloji devinin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel tarifeye göre, Apple Music ve iCloud+ servislerinin aylık abonelik ücretleri artırıldı.

APPLE MUSIC PAKETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni fiyatlandırma politikasıyla birlikte müzik dinleme platformunun ücretleri yeniden şekillendi. Öğrenci paketi aylık 32,99 TL'den 49,99 TL'ye çıkarken, bireysel kullanım paketi 59,99 TL'den 89,99 TL'ye yükseltildi. Platformun sunduğu aile paketi abonelik ücreti ise aylık 149,99 TL olarak belirlendi.

ICLOUD+ DEPOLAMA ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ

Şirketin bulut depolama hizmeti olan iCloud+ paketleri de zamlardan etkilendi. Kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği 50 GB depolama alanı seçeneği 39,99 TL'den 49,99 TL'ye çıktı. Bir üst seçenek olan 200 GB kapasiteli paketin aylık ödemesi ise 129,99 TL'den 169,99 TL seviyesine ulaştı.

Daha yüksek veri depolama ihtiyacı duyan kullanıcılara sunulan yüksek kapasiteli paketlerdeki artış oranları da netleşti. Buna göre 2 TB seçeneğinin aylık ücreti 399,99 TL'den 549,99 TL'ye, 6 TB paketi 1.299,99 TL'den 1.699 TL'ye çıkarıldı. En yüksek kapasiteyi sunan 12 TB paketinin yeni fiyatı ise 2.499,99 TL'den 3.399 TL'ye yükseldi.

YENİ FİYATLAR MEVCUT ABONELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Genel uygulama prosedürlerine göre, dijital abonelik platformlarında yapılan fiyat güncellemeleri yeni abonelikler için anında geçerli oluyor. Mevcut abonelerin ise yeni fiyatlandırma tarifesine bir sonraki fatura kesim tarihinde geçmesi bekleniyor. Kullanıcılar, güncel abonelik durumlarını ve yenileme tarihlerini cihaz ayarlarındaki abonelikler menüsü üzerinden kontrol edebiliyor.