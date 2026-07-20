Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sistemi, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle geçici olarak devre dışı kaldı. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, gün boyunca "Service Unavailable (HTTP

Error 503)" uyarısıyla karşılaştı.

Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, yaşanan bu kesinti dijital altyapı üzerinden sunulan pek çok hizmeti durma noktasına getirdi. E-belediye altyapısı, imar sorgulamaları, online fatura ödemeleri, başvuru ekranları ve bilgi edinme talepleri gibi temel işlemler geçici süreliğine ulaşılamaz hale geldi. Özellikle gün içinde resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar sistemin açılmamasından dolayı işlem yapamadı.

HTTP 503 HATASI NEDEN KAYNAKLANIR?

Genellikle sunucu aşırı yüklenmesi, kapasite yetersizliği veya anlık bakım çalışmaları sırasında ortaya çıkan "Hizmet Kullanılamıyor" uyarısı, ana sunucunun o an için gelen talepleri karşılayamadığını gösteriyor. Belediyeden sorunun teknik bir arızadan mı yoksa planlı bir altyapı çalışmasından mı kaynaklandığına dair henüz resmi bir bilgi yayımlandı veya paylaşılmadı. Sistemin ne zaman normale döneceği de şu an için belirsizliğini koruyor.

ALANYA'DAKİ İŞLEMLER DE BEKLEMEDE

Büyükşehir yetki alanındaki su faturası ödemeleri, imar süreçleri ve diğer büyükşehir e-belediye işlemleri için aynı sistemi kullanan Alanyalı vatandaşların da dijital işlemleri kesintiye uğradı. Çevrimiçi hizmetlerin yeniden aktif hale gelmesi ve sorunun çözümü bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor.