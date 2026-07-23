Yaklaşık iki yıldır birlikteliklerini sürdüren müzisyen Oğuzhan Koç ve oyuncu Hazal Subaşı, yaz tatili rotalarına Bodrum'un ardından Antalya'yı ekledi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, çiftin Antalya'da geçirdiği tatil süresince sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar takipçilerinin dikkatini çekti.

EVLİLİK İÇİN SONBAHAR MESAJI

İlişkilerini 2024 yılından bu yana genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin geleceğe dair planları da şekilleniyor. Oğuzhan Koç, kamuoyunda merak uyandıran evlilik sorularına yanıt verirken mevcut çalışma programının yoğunluğuna vurgu yaptı. Ünlü müzisyen, olası bir nikah programı için sonbahar aylarını işaret etti. Çiftin kısa süreli Antalya tatilini tamamladığı öngörülüyor.

SOSYAL MEDYADA ANTALYA PAYLAŞIMLARI

Ünlü çiftin Antalya'da konakladıkları tesisin havuz başında çekilen fotoğrafları, dijital platformlarda yüksek etkileşim aldı. Magazin gündeminde yer alan ikilinin, yaz sezonunun son dönemini Antalya'da değerlendirmesi, kentin turizmdeki cazibesini koruduğunu gösteriyor. Oğuzhan Koç, tatil süreci öncesinde dijital mecralarda yayınlanan çeşitli sohbet programlarına katılarak aktif bir dönem geçirmişti.