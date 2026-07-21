Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi olan Berfu Yenenler, bir süredir gözlerden uzak kalmalarının nedenini takipçileriyle paylaştı. Yenenler, yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlatarak, hamileliğinin komplikasyonlarla geçtiğini ve 12'nci haftanın sonunda bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Yaptığı açıklamada yanlış haberlerin önüne geçmek istediğini belirten Berfu Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz. Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu. Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz."

Duygusal paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda takipçisi ve ünlü isim Berfu Yenenler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajları paylaştı.

Eser ve Berfu Yenenler çifti, iki çocuklarıyla aile yaşamlarını sosyal medya üzerinden sık sık takipçileriyle paylaşırken, yaşadıkları bu acı kayıp sevenlerini de derinden üzdü.